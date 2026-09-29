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Собственици посочват, че държавата е тази, която трябва да осъществява контрола
Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври заради административна пречка в новия Закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това не дава право на атракционите да работят.
Председателятна Сдружението на собственици на атракционни съоръжения в България Димитър Бичев каза в ефира на "Здравей, България", че Законът дава осем месеца гратисен период за сключване на договори с акредитирана фирма, която да проверява атракционите. Но за тези осем месеца няма фирма, която да е подала документи за акредитация. Той допълни, че дори и това да се случи, фирмата не може да вземе разрешително, защото в Закона не са заложени критериите, на които трябва да отговоря тя. Също така не са заложени и критериите, на които трябва да отговарят и съоръженията.
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Бичев отбеляза, че държавата не желае да се занимава с осъществяването на проверките на съоръженията, тъй като няма ресурс. А по думите му точно държавата трябва да бъде ангажирана с това.
"От 2013 г. досега работим по наредба, която е добра. Инцидентите са сведени до минимум, те не могат да бъдат спрени”, отбеляза още Бичев.
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Експертът също така отбеляза, че е необходимо да има строг контрол върху атракционите, но не и да бъдат затваряни заради неуредени въпроси.
Целия разговор гледайте във видеото.
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