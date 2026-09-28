Столичната община подготвя проект за общинска кухня, която да доставя храна на няколко детски градини в един район, като целта е по-добър контрол върху качеството и доставките. Първата такава кухня ще бъде в район „Слатина“, а според столичния зам.-кмет по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова вече са намерени спонсори за закупуването на необходимата техника.

„Това, което ние предлагаме, е готов проект за тази кухня“, заяви Желязкова в ефира на NOVA NEWS. По думите ѝ храната ще се приготвя в общинската кухня и ще се доставя няколко пъти дневно в големи съдове, които запазват температурата ѝ. Идеята е и да бъдат облекчени директорите на детските градини от част от административната работа, свързана с обществените поръчки и храненето.

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Зам.-кметът коментира и недостига на медицински специалисти в детските ясли. Тя определи като необходимо тълкуването на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, според което един медицински специалист може да обслужва цяла ясла. „При огромен недостиг именно в яслена възраст ние затваряхме яслени групи, в които няма никаква логика, заради липсата на персонал“, каза Желязкова. В Столичната община вече проверяват свободните помещения в детските градини, които могат да бъдат преобразувани в яслени групи, като очакванията са до седмици да бъдат обявени първите нови свободни места.

Според Желязкова обаче е необходимо и трайно законодателно решение, тъй като досегашните тълкувания на правилата са се променяли при различни министри. „Яслите и детските градини, съответно и двете, да минат под Министерството на образованието и науката“, предлага тя, като здравното ведомство запази контролните си функции по отношение на здравето на децата.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова