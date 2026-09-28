Ана Бърнабич поема временно функциите на президент на Сърбия, след като Александър Вучич подаде оставка на 27 септември. Тя е председател на Народната скупщина от март 2024 г. и вече има зад гърба си близо седем години като министър-председател на страната. Бърнабич е първата жена хомосексуалист, оглавила сръбското правителство.

Според сръбската конституция председателят на парламента замества държавния глава, когато президентът не може да изпълнява функциите си. Именно на това основание Бърнабич поема временно президентските правомощия след оставката на Вучич.

На 27 септември Вучич обяви, че се оттегля от поста, за да участва като обикновен гражданин в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Вотът е насрочен за 25 октомври, а президентски избори трябва да се проведат до края на декември.

♦ От Белград до управлението

Ана Бърнабич е родена на 28 септември 1975 г. в Белград. Завършва бизнес администрация в Northwood University в американския щат Мичиган, а по-късно получава MBA от University of Hull във Великобритания.

Преди да влезе в политиката, Бърнабич прекарва повече от десет години в работа с международни организации, чуждестранни инвеститори, местната власт и публичния сектор в Сърбия.

13 декември е най-вероятната дата за президентските избори в Сърбия

Кариерата ѝ е свързана и с проекти, финансирани от Американската агенция за международно развитие (USAID). Работи по програми за реформа на местното самоуправление, икономическо развитие на общините и повишаване на конкурентоспособността на Сърбия.

Бърнабич е сред хората, участвали в създаването на Националния алианс за местно икономическо развитие (NALED), а по-късно оглавява управителния му съвет. Била е и член на ръководството на фондация PEXIM.

Снимка: Getty images

Преди да стане част от сръбското правителство, Бърнабич е директор на Continental Wind Serbia – компания, свързана с развитието на проекти за вятърна енергия.

Според биографичните данни на сръбския парламент тя е била и президент на NALED и член на управителния съвет на PEXIM.

Именно опитът ѝ в бизнеса, международните организации и административните реформи предхожда политическата ѝ кариера.

♦ Първият ѝ пост в правителството

През август 2016 г. Бърнабич е назначена за министър на държавната администрация и местното самоуправление в правителството на Александър Вучич. На поста работи по дигитализацията на публичната администрация и въвеждането на електронни услуги.

♦ Първата жена премиер на Сърбия

През юни 2017 г. тогавашният президент Александър Вучич я номинира за министър-председател. Парламентът я избира за премиер на 29 юни 2017 г. със 157 гласа.

Бърнабич определя приоритетите на управлението си като модернизация, реформа в образованието и дигитализация. По време на премиерския ѝ мандат Сърбия продължава и политиката си на преговори за членство в Европейския съюз.

Тя остава министър-председател до 2024 г., като ръководи три правителства. На 28 октомври 2020 г. е избрана за втори път, а през октомври 2022 г. получава трети мандат.

Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка

♦ От премиерския пост до председател на парламента

След парламентарните избори през 2023 г. Брнабич е избрана за председател на Народната скупщина на Сърбия. На 20 март 2024 г. тя получава 153 гласа в парламента и поема председателския пост.

Така Бърнабич остава една от ключовите фигури в сръбския политически живот, макар вече да не ръководи правителството.

Според официалната биография на сръбския парламент тя е член на Сръбската прогресивна партия (SNS), а в настоящия парламент е избрана от листата „Александър Вучич – Сърбия не трябва да спира“.

♦ Личният ѝ живот и ЛГБТ темата

Бърнабич е открита хомосексуална жена. Личният ѝ живот често е част от международното внимание към нея, тъй като Сърбия е общество, в което темата за правата на ЛГБТ хората остава политически чувствителна.

През 2017 г. тя присъства на Парада на гордостта в Белград. Това е първият случай, в който действащ сръбски премиер участва в събитието. През 2019 г. нейната партньорка Милѝца Джурджич ражда син.

Въпреки публичната си позиция Бърнабич не поставя промяната на законодателството за еднополовите бракове сред основните приоритети на правителството си. Самата тя е заявявала подкрепа за определени права на еднополовите двойки, включително в областта на наследяването.

♦ Спорове за ролята ѝ във властта

Политическата кариера на Брнабич е свързвана с тази на Александър Вучич, който я номинира за премиер през 2017 г.

Някои политолози и представители на опозицията са я определяли като политически зависима от Вучич. Подобни оценки са част от по-широкия дебат за разпределението на властта в Сърбия.

Бърнабич не е отричала близката си политическа връзка с Вучич и в миналото е заявявала, че той трябва да има ролята на „ментор“ на министър-председателя.

♦ Какво предстои

Сега Бърнабич се оказва в нова политическа роля. След оставката на Вучич тя временно изпълнява функциите на президент на Сърбия, докато страната се подготвя за предсрочни парламентарни избори на 25 октомври и последващ президентски вот.

Така политическата ѝ кариера преминава през почти всички ключови институционални позиции – от министър, през министър-председател и председател на парламента, до временно изпълняващ функциите на държавен глава.

Бърнабич е на 51 години и остава начело на парламента, като именно тази позиция ѝ дава конституционното основание временно да замества президента на Сърбия.

Редактор: Габриела Павлова