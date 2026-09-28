Снимка: БГНЕС
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Той е част от масовите протести, които се провеждаха цял уикенд в испанската столица
Палатков лагер се появи на емблематичния мадридски площад „Пуерта дел Сол“. Палатките бяха издигнати още в събота, но и в неделя останаха на известната локация. Той е част от масовите протести, които се провеждаха цял уикенд в испанската столица.
Недоволството е предизвикано от липсата на достъпни жилища. Повод за това стана принудителното извеждане на 87-годишна жена от апартамента ѝ.
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Проблемът обаче е по-мащабен, тъй като в столицата не достигат жилища нито за закупуване, нито под наем. Сред основните искания на недоволните са по-строги правила срещу използването на апартаменти за краткосрочно отдаване под наем на туристи.Редактор: Ина Григорова
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