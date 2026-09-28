Започва акция по кръводаряване в най-голямата спешна болница у нас - „Пирогов“ . Тя ще се проведе в два последователни дни - понеделник и вторник до 13:00 ч.

Целта е да се осигурят необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на най-натовареното лечебно заведение, което приема пострадали след тежки инциденти и хора в животозастрашаващи състояния всеки ден.

"Пирогов" обяви акция по кръводаряване в края на месеца

От „Пирогов“ и Националния кръводарителски център припомнят, ако дари 450 милилитра кръв, всеки доброволец може да спаси три живота.

В акцията могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 килограма и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни.

Редактор: Ина Григорова