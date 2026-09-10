Какво ще се промени за пациентите с хронични заболявания? Електронната рецептурна книжка вече няма да е необходима. Промяната е част от новия Национален рамков договор, подписан вчера.

Преди електронната рецептурна книжка да замени хартиената, пациентите трябваше да чакат в здравната каса за заверка. Дигитализацията премахна това изискване и намали разходите за хората с хронични заболявания.

До пълното преминаване към електронни рецепти и електронни книжки обаче бяха необходими години. От началото на идеята за дигитализацията до нейното въвеждане изминаха около 10 години, а още пет – до подписването на новия рамков договор.

Сега цялата информация за диагнозите и изписаните лекарства на пациента се съхранява в информационната система и остава достъпна на един клик разстояние, дори без електронна рецептурна книжка.

Отпада електронната рецептурна книжка

За някои пациенти обаче хартиената книжка продължава да бъде важна. Една от тях е Красимира, която я пази като своеобразен архив на лечението си. Причината е, че през годините лекарствата и дозировките ѝ са се променяли и книжката ѝ помага да си припомни какво е приемала досега.

Тя признава, че преди години трудно е разбирала как информацията от страниците на рецептурната книжка може да бъде достъпна по електронен път. Днес обаче именно дигитализацията прави тази информация по-лесно достъпна.

За общопрактикуващите лекари отпадането на електронната рецептурна книжка няма да промени начина, по който се проследява лечението на пациентите. Председателят на Столичното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Михаил Михов обясни, че необходимата информация вече се намира в електронната система. По думите му промяната премахва основно една формалност, останала от времето на хартиените книжки. Те имаха уникален номер, който е бил необходим при загуба на документа, за да се предотвратят възможни злоупотреби. С дигитализацията този номер вече няма практическо значение и ще бъде премахнат от системата.

Фармацевтите виждат в промяната и друга полза. Според Мария Томова досега е имало случаи, при които дори при правилно назначена терапия пациентите не са успявали да получат лекарствата си заради технически несъответствия или проблеми с електронните здравни книжки. По думите ѝ отпадането им може да улесни хората и да намали случаите, в които те трябва да бъдат връщани при личния си лекар.

Въпреки това фармацевтите очакват част от пациентите да продължат да пазят хартиените си рецептурни книжки. Причината не е само навикът. Мария Томова посочва, че някои хора се притесняват да съобщават личния си идентификационен номер на глас в аптеката, докато в старата книжка ЕГН-то им е било изписано.