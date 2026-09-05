Наближава началото на новата учебна и академична година. Ако се чудите заплаща ли Здравната каса за издаването на е-бележка за извинение на отсъствията на учениците, или пък не? Кой плаща здравноосигурителните вноски на студентите? Темата коментира главният експерт в НЗОК Станимира Томова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

„В началото на учебната година всички ученици подлежат на профилактичен преглед при своите общопрактикуващи лекари. Те отбелязват задължителни имунизации, ръст, тегло, както и заболявания. Към момента този процес е дигитализиран и тази информация стига по електронен път до училищата. Предоставянето на хартиен носител не е необходимо”, обясни тя.

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Тя коментира дали трябва да се заплаща електронната бележка. „Издаването ѝ не попада в основния пакет от дейности, които НЗОК заплаща и тя трябва да бъде покрита от родителя на детето. Стойността ѝ трябва да бъде обявена на ценоразпис в лекарския кабинет”, уточни Томова.

По думите на експертът болничният лист, който трябва да използват родителите, за да се грижат за децата си когато боледуват. „Той се издава при прегледа на детето и не следва да се заплаща, тъй като непълнолетните деца са освободени от такса”, каза тя.

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Томова коментира и здравноосигурителните вноски. „Ако учениците са дипломирани и не започнат работа, те следва да подадат декларация в НАП и сами да внасят своите осигуровки. Редовните студенти не заплащат здравни вноски. Ако не бъдат платени три вноски се прекъсват здравните права”, обясни тя.

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