Около 80% от заразените със западнонилска треска не развиват симптоматика, което означава, че имунната система се справя добре и тази инфекция преминава, без да има никаква клинична картина. Това обясни в ефира на NOVA епидемиологът доц. д-р Християна Бацалова.

Има хора, които могат да имат треска с повишена температура и болки в ставите и мускулите.

„При рисковите групи - лица над 60-годишна възраст, лица с имунен дефицит, например диализни пациенти, пациенти с бъбречна недостатъчност, с различни онкологични заболявания, при тях има по-висок риск от развиване на тежки неврологични симптоми като засягане на централната нервна система – менингит, енцефалит, менингоенцефалит. Може да се стигне и до кома и смърт. Тези лица действително са в по-висок риск”, каза д-р Бацалова.

Първи случай на западнонилска треска за сезона е регистриран у нас

Няма превантивни мерки, които могат да се вземат при това заболяване, няма и ваксина, допълни тя. Инкубационният период е от 3 до 14 дни.

За предпазване от ухапвания съветва да се ползват репеленти, но препоръча да се четат внимателно упътванията, за това колко време действат.

„Първи случай на западнонилска треска е регистриран в България, но повод за паника няма”, коментира професор Радка Аргирова, председател на Българското дружество по медицинска вирусология и член на експертния съвет към Министерството на здравеопазването в ефира на предаването „Твоят ден”. Тя подчерта, че ситуацията е под пълен контрол и няма място за излишно безпокойство.

Професор Аргирова припомни, че и през минали години са регистрирани случаи, а в съседните ни държави като Италия и Гърция те са още по-често срещани. „Това си е нещо съвсем нормално. Имали сме го и преди”, категорична бе тя. Според нея първият регистриран случай трябва да служи предимно като сигнал за по-голяма бдителност, особено за хората, които прекарват повече време на открито - в планини, край водоеми, както и за професии като лесовъди, ловци и ветеринари.

Специалистът посъветва хората да използват репеленти, а при ухапване от кърлеж или при поява на съмнителни симптоми, веднага да се консултират с лекар. „Диагностиката е сигурна, имаме тестове и инфекционистите знаят как да се справят”, увери тя.

Относно предстоящия грипен сезон, вирусологът прогнозира, че грипната вълна ще настъпи около ноември. Тя препоръча ваксинацията срещу грип да започне от началото на октомври, особено за хората над 65 години, за които ваксините са безплатни.

Професор Аргирова коментира и случаите на морбили, които се увеличават в световен мащаб. Тя предупреди, че неваксинираните деца са изложени на голям риск и призова родителите да не пренебрегват имунизацията. „

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Редактор: Ина Григорова