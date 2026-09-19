Снимка: Стопкадър, NOVA
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Основната ни цел е да направим Белоградчик бъдещата Кападокия на Балканите, сподели организаторът
От събота сутрин небето над Белоградчик се превръща в истинска феерия от цветове, защото започва шестата балонена фиеста. Десетки балони ще полетят над емблематичните скали.
Организатор на балонената фиеста е Евтим Стефанов. „Отново имаме възможност да видим тези уникални Белоградчишки скали от високо и да им се радваме, за което сме благодарни всеки път, че времето е толкова благосклонно и ни позволява да летим над този земен рай“, каза той в ефира на „Събуди се“.
„Събота и неделя времето е страхотно. Ще имаме и вечерни, и сутрешни издигания, а в понеделник сутринта завършваме с полетите, защото след това става по-ветровито“, заяви организаторът.
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„Полетите с балон на това място се популяризират и всяка година се увеличават многократно. Основната ни цел е да направим Белоградчик бъдещата Кападокия на Балканите, защото имаме абсолютно всички предпоставки за това“, каза още той.
А всеки, който слиза от балона, е посрещнат с пържени филийки, домашно сирене и липов чай.
Повече гледайте във видеото.
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