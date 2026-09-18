Протест в Свети Влас заради проблема с пречистването на отпадните води. Жители и представители на местния бизнес ще затвориха пътя Бургас–Варна от 9 до 9:30 ч. с искане за изграждане на нова пречиствателна станция.

Демонстрантите настояват институциите да посочат конкретни срокове за решаване на проблема, който според тях застрашава и следващия туристически сезон в района.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Припомняме, че на 12 август РЗИ затвори плажа в Свети Влас заради изпускане на непречистени отпадни води. Оттам насетне започнаха проблемите на местния бизнес.

„Протестът няма политически характер. Събрали сме се, за да изразим недоволството от проблема, който продължава вече дълго време. Преди 27 години пречиствателна станция „Елените” бива приватизирана. Предишни правителства са обещавали да предприемат мерки, а всъщност се стигна до една антиреклама, след като плажът ни беше затворен”, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов.

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„Когато по медиите беше съобщено, че има проблеми в района, веднага резервациите бяха отменени. Пикът на летния сезон е около 15 август, а новината излезе на 12 август. Имаме много големи загуби”, сподели представителят частен бизнес Стоян Неделчев.

Кметът настоя за решение и призова до 15 май 2027 г. проблемът да бъде отстранен.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

„В рамките на 2-3 месеца са предприети всички необходими мерки. Спешно беше извършен ремонт. Когато възникна проблемът в Свети Влас, само след седмица плажът беше отново отворен”, каза областният управител Дико Диков.

От ВиК-Бургас пък обявиха, че ще бъде изградена нова пречиствателна станция. „Започнали сме процедурата по обособяване и изработка на ПУП за изграждане на нова пречиствателна станция. Процедурите са доста дълги и затова ще са ни необходими около 2 години, за да стартираме проекта”, заяви директорът на дружеството в Бургас Златина Димитрова.

Ето и позицията на инициативния комитет на жителите на Свети Влас с повече подборности за техните искания:

"Протестът е организиран на основание чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

За 30 минути ще бъде затворен с жива верига пътя Бургас–Варна до КПП "Кошарица".

Протестът няма политически искания. Организираме го, защото Свети Влас и районът около него имат крещяща нужда от работеща пречиствателна станция за отпадни води. Положението вече е нетърпимо.

На 12 август 2026 г. РЗИ Бургас затвори плаж "Изток" в Свети Влас след предна тежка авария в пречиствателна станция "Елените", която замърси морето. Това прогони туристите в разгара на сезона и нанесе тежък финансов удар върху нас - местното население и бизнеса, чийто поминък е туризмът. От това пострада и имиджът на българския морски туризъм като цяло.

Считаме, че отговорността за случилото е на държавните ведомства, продали чрез РМД и в противоречие с Конституцията пречиствателна станция „Елените“ в частни ръце през 1999 г.

През годините пречиствателната станция многократно сменя собствениците си. Вече 27 години в нея не се правят технически подобрения и тя периодично замърсява морето. Пак 27 години отговорните държавни ведомства вместо да контролират и направляват работата на пречиствателна станция „Елените“, бездействат.

„Елените“ пречиства отпадните води на хилядното население на Свети Влас и района и погледнато от този аспект представлява стратегически важна инфраструктура. А изграждането, функционирането и контрола на стратегическа инфраструктура, от която зависи цял един град, е отговорност на държавата!

Настояваме за конкретни срокове, не за обещания:

1. До 1 ноември 2026 г. — отговорните министерства да инициират среща и да представят разписан Екшън план с конкретни стъпки и срокове за трайно решаване на проблема.

2. До 15 май 2027 г. — проблемът с пречистването на отпадните води в Свети Влас да бъде трайно решен, преди провеждането на "Евровизия" и началото на летния туристически сезон.

Изпратили сме официално писмо до министър-председателя на Република България, с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на финансите, министъра на туризма и областния управител на Бургас.

Приложили сме и подписка на жители на Свети Влас и община Несебър, с която настояваме за бързо и трайно разрешаване на проблема с пречистването на отпадните води в Свети Влас и района.

Запазваме си правото на нови протести, ако липсва диалог и посочените срокове не бъдат спазени.

Нямаме какво да губим - борим се за здравето и прехраната на семействата си. Борим се и за бъдещето на морския туризъм по цялото българско Черноморие, защото проблем като този не остава в рамките на един плаж - той се отразява на репутацията на цяла България като морска дестинация".

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