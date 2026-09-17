Челен сблъсък между два леки автомобила затвори движението по пътя Велико Търново – Горна Оряховица през с. Арбанаси.

Инцидентът е станало в късния следобед в участъка откъм горнооряховската страна на отсечката. Няма пострадали хора, само материални щети по двете превозни средства.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Кола се преобърна след удар в камион на „Хемус“

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Временно беше ограничено движението и в двете посоки по пътя Велико Търново – Горна Оряховица.