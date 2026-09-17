Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Няма пострадали хора, само материални щети
Челен сблъсък между два леки автомобила затвори движението по пътя Велико Търново – Горна Оряховица през с. Арбанаси.
Инцидентът е станало в късния следобед в участъка откъм горнооряховската страна на отсечката. Няма пострадали хора, само материални щети по двете превозни средства.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Кола се преобърна след удар в камион на „Хемус“
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Временно беше ограничено движението и в двете посоки по пътя Велико Търново – Горна Оряховица.
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