Снимка: БТА/АП
Дронът е бил изстрелян от йеменските хуси, съобщиха саудитските власти
Един човек е загинал, а други двама са били ранени, след като отломки от прехванат дрон са паднали на територията на Саудитска Арабия, съобщи саудитската Гражданска защита.
Инцидентът е станал в провинция Таиф. По информация на властите загиналият е гражданин на Йемен. Сред ранените са саудитска гражданка и гражданин на Пакистан.
Саудитска Арабия е унищожила дрон на хутите южно от свещения град
„Службите за спешна помощ в провинция Таиф се намесиха след падането на отломки от дрон, пуснат от хусите“, се посочва в съобщението на Гражданската защита.
При падането на отломките са нанесени щети на няколко сгради и превозни средства, допълват саудитските власти.
Междувременно подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че при отделни бомбардировки на правителствени сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, в западната част на Йемен са били убити три деца.
Според новинарската агенция на хусите САБА трите деца са загинали при удари срещу село в провинция Таиз, а няколко жители са били ранени.
Информацията за жертвите и обстоятелствата около нападенията е представена от двете страни в конфликта и не може да бъде независимо потвърдена.Редактор: Георги Иванов
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