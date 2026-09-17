Един човек е загинал, а други двама са били ранени, след като отломки от прехванат дрон са паднали на територията на Саудитска Арабия, съобщи саудитската Гражданска защита.

Инцидентът е станал в провинция Таиф. По информация на властите загиналият е гражданин на Йемен. Сред ранените са саудитска гражданка и гражданин на Пакистан.

Саудитска Арабия е унищожила дрон на хутите южно от свещения град

„Службите за спешна помощ в провинция Таиф се намесиха след падането на отломки от дрон, пуснат от хусите“, се посочва в съобщението на Гражданската защита.

При падането на отломките са нанесени щети на няколко сгради и превозни средства, допълват саудитските власти.

Междувременно подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че при отделни бомбардировки на правителствени сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, в западната част на Йемен са били убити три деца.

Според новинарската агенция на хусите САБА трите деца са загинали при удари срещу село в провинция Таиз, а няколко жители са били ранени.

Информацията за жертвите и обстоятелствата около нападенията е представена от двете страни в конфликта и не може да бъде независимо потвърдена.

Редактор: Георги Иванов