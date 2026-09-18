Трима ученици са загинали при стрелба в училище в южната част на Филипините в петък, сред тях и 16-годишният предполагаем стрелец, който е насочил оръжието към себе си, съобщиха представители на местните власти.

Други осем души са били ранени, като четирима от тях са в критично състояние. Всички пострадали са ученици на възраст между 14 и 17 години, заяви Албърт Палесия, кмет на град Банга в провинция Южен Котабато, където е станала стрелбата.

Министерството на образованието заяви, че е дълбоко обезпокоено от съобщенията за стрелбата.

По-рано областният губернатор Рейналдо Тамайо заяви пред „Ройтерс”, че най-малко един човек е загинал, а четирима са били ранени, но не предостави подробности за стрелеца или за жертвите. Полицията също потвърди, че е имало стрелба.

Четирима загинали при стрелба в училище във Филипините

„Предполагаемият извършител седнал до приятелите си и им казал да си тръгнат, защото след обяд ще изпълни плана си. Приятелите му се засмели, тъй като стрелецът бил известен като шегаджия“, заяви Палесия пред „Ройтерс”.

„След обяда той започнал да стреля по учениците. Ранил 10 ученици, преди да се самоубие“, добави Палесия.

От юни насам в южната част на страната са станали две стрелби в училища. Миналия месец ученик излъчваше на живо как стреля и убива друг ученик в класна стая в Замбоанга, след което се самоубива.

През юни най-малко трима ученици бяха убити, а около 20 други бяха ранени при нападение в държавна гимназия в Таклобан, където двама съученици откриха огън в училищния кампус.

Филипините имат сравнително строги правила за притежание на оръжие, включително проверки на миналото на кандидатите и изисквания за психологическа оценка.

Инцидентът се случва и след широко отразения случай в Тайланд през август, когато ученик предприе стрелба в училище в покрайнините на столицата Банкок.

Най-малко трима убити при стрелба в училище във Филипините, задържани са двама ученици

Губернаторът на провинция Южен Котабато Рейналдо Тамайо призова родителите да се уверят, че оръжията се съхраняват на място, недостъпно за непълнолетни. „Трябва да бъдем отговорни при съхранението на огнестрелните оръжия. По-специално собствениците на оръжия трябва да се уверят, че непълнолетни нямат достъп до тях“, заяви Тамайо пред „Ройтерс” по телефона.

„Не можем да очакваме шепа служители по сигурността да наблюдават хиляди ученици. Трябва да работим заедно, защото в противен случай за нас ще бъде много трудно да се справим с този проблем.“

Редактор: Ивета Костадинова