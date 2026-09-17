Канадският премиер Марк Карни направи историческо обръщение към Европейския парламент в Страсбург, в което очерта визия за радикално задълбочаване на отношенията между Отава и Брюксел. В своята реч Карни подчерта, че в лицето на днешния „геополитически разлом”, отговорът на двете страни трябва да придобие „ново измерение”. Той използва метафората за устойчивата гора, която може да устои на кризи, за разлика от отделното дърво.

„Предлагам да задълбочим тези корени, да разширим короната и да отгледаме трансатлантическа гора, под която нашите граждани да могат да процъфтяват като свободни хора на свободна земя всеки Божи ден”, заяви Карни.

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Канадският премиер предупреди, че съвременните общества са подложени на „свирепа буря”, причинена от климатичните промени, ерозията на демократичните норми и превръщането на търговията и финансовите пазари в оръжие. Той посочи, че досегашните мултилатерални организации са отслабени, а големите технологични платформи се опитват да диктуват правила, да контролират данни и да разпространяват дезинформация.

„Тази комбинация е свирепа буря. Едно отделно дърво ще падне в нея; гората – не”, подчерта Карни. Според него суверенитетът днес изисква не само способност за отбрана и изхранване, но и сигурен достъп до изкуствен интелект, полупроводници и енергийни технологии.

⇒ Идеята за асоциирано членство

Марк Карни официално приветства предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Канада да стане първият асоцииран член на ЕС. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола поясни по-рано, че този нов „трети статус” – различен от пълноправно членство или статут на кандидат – може да отвори вратите за по-близки отношения и с други страни като Австралия или Нова Зеландия.

Анализатори отбелязват, че Доналд Тръмп се явява „неволен сватовник” в този процес. Отношенията между Канада и САЩ – традиционно най-близки партньори – се влошиха значително през последните месеци поради продължаващ търговски спор. В изявление от сряда вечерта Тръмп нарече перспективата Канада да стане асоцииран член на ЕС „смехотворна” и заплаши да наложи „много сериозни мита” на Европа, ако разтълкува този ход като действие с „лоши намерения”.

⇒ Стратегическо сътрудничество

В речта си Карни посочи конкретни области, в които Канада и Европа може да се допълват:

Критични материали: Канада е сред водещите производители на десетте най-важни елемента за енергийния преход.

Енергийна сигурност: Отава предлага подкрепа чрез доставка на втечнен природен газ и водород в голям мащаб, използвайки нова пристанищна инфраструктура на северното и източното си крайбрежие.

Технологии: Премиерът призова за „обединяване на суверенитета” по отношение на изчислителните мощности, прозрачността на изкуствения интелект и интеграцията на финансовите услуги.

Той отбеляза, че докато Европа носи пазарна мощ и дълбочина в изследванията, Канада допринася с огромни енергийни ресурси и един от най-големите запаси на критични минерали в света.

⇒ Бъдеще за младите и цифрова търговия

Карни настоя за създаване на възможности за младите канадци и европейци да работят и учат от двете страни на Атлантика. Той предложи Канада официално да се присъедини към програмата за обмен „Еразъм+“ и към изследователската схема „Хоризонт Европа“.

По отношение на икономиката, канадският лидер призова за премахване на бариерите пред „безпрепятствена цифрова търговия” и по-широк обмен на неаграрни стоки и услуги. Той похвали успеха на търговското споразумение CETA, въпреки че десет държави от ЕС все още не са го ратифицирали окончателно.

„Ние не сме съюзници само в добро време. Ние не преследваме сделки с нулева сума. Ангажиментът ни към върховенството на закона и защитата на човешкото достойнство споделят едни и същи дълбоки корени”, заключи Карни.

Редактор: Мария Барабашка