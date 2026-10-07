България трябва да поиска гаранции от Русия, че подобни атаки повече няма да се случват в Изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Това призова депутатът от парламентарната група на „Демократична България“ Ивайло Мирчев в ефира на „Твоят ден“.„Темата с търговските кораби стана световна новина, а в България ни се казва от управляващите, че нищо особено не се е случило“, заяви Мирчев.

„Трябва да бъде изпратена нота до Русия, да бъде извикан руският посланик и да бъдат получени гаранции, че повече по никакъв повод в Изключителната икономическа зона на България няма да се извършват подобни атаки. Това трябва да бъде гарантирано от Русия. То е изключително належащо и трябва да стане веднага. На следващо място, България трябва да настоява за пълно спиране на огъня и за спешно започване на преговори за мир“, каза той.

Няма място за истерия след атаките по кораби в Черно море, заяви премиерът

„Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че има потопени кораби, и се похвали още сутринта. Единствените потопени кораби по това време бяха край българското крайбрежие. Мисля, че за всички е ясно, че Украйна не може да тръгне да потапя собствените си кораби със зърно. Ясно е, че това е руска атака. „Ройтерс“ го потвърди, европейски държави се солидаризираха с България, а Урсула фон дер Лайен направи специално обръщение. Единствените, които не се солидаризираха с България, са собственото ни правителство, което продължава да обяснява, че няма достатъчно доказателства за случилото се“, коментира депутатът.

Мирчев подчерта, че основното неизяснено в случая е реакцията на българското правителство. „Поискахме днес в Народното събрание да бъдат изслушани премиерът, министърът на отбраната и шефовете на службите, но искането ни беше отказано. Заседанието на Комисията по отбрана, на което трябваше да бъде изслушан министърът на отбраната, беше отложено за следващата седмица по неясни причини, вместо да се проведе утре, за да научим цялата информация по случая“, коментира той.

Президентът Илияна Йотова свиква КСНС

По думите му страната ни няма никаква защита от дронове. „Ако искаме да гарантираме нашата сигурност и отбрана, трябва да внедрим украинските технологии. За това не са необходими и много средства. Украйна показва, че с малко пари може сравнително добре да защити територията си“, заяви той.

Зеленски: Русия е извършила комбинирана атака срещу кораби в българската икономическа зона

ВСИЧКО ЗА АТАКАТА С ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова