Премиерът Румен Радев благодари на екипажа на българския кораб „Диуспурия“, както и на спасителните екипи на Военноморските и Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и медицинските екипи за професионалните действия при оказването на помощ на бедстващи хора в Черно море след атаките по два кораба.

„За пореден път показахме, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции“, заяви Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет.

По думите му свиканият от президента Консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в сцена за „предизборни демагогии“. „Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, каза премиерът.

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Радев посочи, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен процес, който не може да бъде решен за кратко време. „Изисква се време, а и финанси“, допълни той.

Премиерът припомни, че през 2023 г., при назначеното от него служебно правителство, тогавашният министър на отбраната е заложил придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да извършват мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. По думите му след това „не са предприети никакви стъпки“. Радев заяви, че сега министърът на отбраната е изготвил необходимата документация и процедурата вече е стартирана.

Той припомни и че през 2022 г., отново по инициатива на министъра на отбраната в служебния кабинет, България се е присъединила към инициативата за европейски въздушен щит. „Едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още пет зенитно-ракетни комплекта. Очаквам до седмици да имаме договор“, заяви премиерът.

Радев коментира и войната и необходимостта от дипломатически усилия. „Наливането на пари във война и безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока“, каза той.

► Проверки за злоупотреби в здравеопазването

Като друга важна тема премиерът посочи здравеопазването и състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства.

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По думите му отдавна се говори за големи злоупотреби и източване на средства от НЗОК.„Кръстосаните проверки продължават в цялата страна. Готвим се с промени в Закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на НЗОК“, заяви Радев.

Премиерът каза още, че правителството работи за това младите лекари в България да получат по-бърза професионална реализация. „В бюджета за 2027 г. залагаме увеличение на техните заплати“, допълни той.

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Редактор: Дарина Методиева