Служителка на Община Ямбол е задържана за 72 часа по обвинение в съставяне на фалшиви документи за сключване на граждански брак. Според разследващите тя оформила неправомерно документите между турски граждани и българки, като лично полагала подписите вместо чужденците.

Престъплението е извършено на 5 октомври в сградата на общината, съобщават от Районната прокуратура в града.

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По време на разследването са установени три отделни случая на съставяне на неистински документи. Общинската служителка изготвяла актовете за брак и полагала подпис от името на турските граждани. Въз основа на тези фалшифицирани подписи след това са били издавани и самите официални удостоверения за женитба.

Предстои Районната прокуратура в Ямбол да внесе искане в съда обвиняемата да бъде оставена за постоянно в ареста с мярка „задържане под стража”.

Редактор: Мария Барабашка