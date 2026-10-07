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Според депутата българското правителство реагира твърде меко и не назовава ясно отговорността за атаките
България трябва да координира действията си с Румъния и Турция и да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор заради атаките с дронове в Черно море. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Даниел Митов.
Политическите реакции за нападението на кораби край българския бряг
Митов определи като необяснимо твърдението, че вероятността дроновете да са руски или украински е 50 на 50. Той посочи, че руското Министерство на отбраната е съобщило за атаки срещу украински обекти, включително пристанища и кораби. „Това, че не е изплувал още някакъв чарк, на който да пише „Сделано в СССР“, не означава, че шансовете са 50 на 50“, категоричен е депутатът.
Според него България трябва да предприеме конкретни действия съвместно с Румъния и Турция. „Първо - координирани действия с Румъния и Турция, наши съюзници в НАТО, и заедно с тях - свикване на консултации по член 4 от Северноатлантическия договор“, посочи Митов. Той обясни, че задействането на този член не изисква непременно нападение срещу територия на страна членка. „Член 4 означава консултации, когато една или повече държави са загрижени за своята сигурност. Не е необходимо да бъде извършено нападение по или на тяхна територия, за да се свикат консултации по него“, каза Митов.
Кой стои зад атаката срещу кораби и какви са рисковете за сигурността в Черно море
По думите му подобна стъпка би позволила да бъде използван съюзническият капацитет за получаване на допълнителна информация и за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. „За нас това е въпрос както на сигурност, така и на икономика“, подчерта депутатът.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА АТАКАТА С ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
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