България трябва да координира действията си с Румъния и Турция и да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор заради атаките с дронове в Черно море. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Даниел Митов.

По думите му българското правителство реагира твърде меко и не назовава ясно отговорността за атаките. „Това, което изговорихме вчера и прогнозирахме, за съжаление се сбъдна. А именно, че българското правителство ще реагира меко, неадекватно, добронамерено към Русия и няма да назове Москва като отговорна за атаките“, заяви Митов. Според него липсата на категорична позиция отслабва сигурността на страната и на корабоплаването в Черно море. „Когато не назоваваш агресора ясно, това се приема за слабост и оттам насетне отваря още повече възможности за агресора да навлиза все повече и повече в собственото ти пространство“, подчерта народният представител.

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Митов определи като необяснимо твърдението, че вероятността дроновете да са руски или украински е 50 на 50. Той посочи, че руското Министерство на отбраната е съобщило за атаки срещу украински обекти, включително пристанища и кораби. „Това, че не е изплувал още някакъв чарк, на който да пише „Сделано в СССР“, не означава, че шансовете са 50 на 50“, категоричен е депутатът.

Според него България трябва да предприеме конкретни действия съвместно с Румъния и Турция. „Първо - координирани действия с Румъния и Турция, наши съюзници в НАТО, и заедно с тях - свикване на консултации по член 4 от Северноатлантическия договор“, посочи Митов. Той обясни, че задействането на този член не изисква непременно нападение срещу територия на страна членка. „Член 4 означава консултации, когато една или повече държави са загрижени за своята сигурност. Не е необходимо да бъде извършено нападение по или на тяхна територия, за да се свикат консултации по него“, каза Митов.

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По думите му подобна стъпка би позволила да бъде използван съюзническият капацитет за получаване на допълнителна информация и за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. „За нас това е въпрос както на сигурност, така и на икономика“, подчерта депутатът.

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Редактор: Станимира Шикова