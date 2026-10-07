Българската агенция по безопасност на храните установи огнище на птичи грип в животновъден обект в село Трилистник, община Раковски, област Пловдив. В засегнатото стопанство се отглеждат 32 920 кокошки носачки.

Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Предстои почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат селата Трилистник и Рогош, община Марица, област Пловдив. Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат следните населени места от област Пловдив - селата Войводино, Динк, Крислово, Калековец, Желязно, Ясно поле, Манолско Конаре, Маноле и Скутаре от община Марица; град Пловдив от община Пловдив; град Раковски и селата Стряма и Шишманци от община Раковски; град Садово от община Садово.

Oгнище на птичи грип пламна в пловдивското Момино село

Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

Редактор: Ивета Костадинова