Откриха огнище на Инфлуенца А (грип) в животновъден обект в село Момино село, община Раковски, област Пловдив. Това констатира Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат около 8 000 патици мюлари.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат Момино село, община Раковски, област Пловдив и село Главатар, община Калояново, област Пловдив.

Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат следните населени места от област Пловдив - селата Пъдарско, Стрелци, Борец и Отец Кирилово от община Брезово; селата Ръжево, Ръжево Конаре и Дълго поле от община Калояново; селата Динк, Калековец, Крислово и Ясно поле от община Марица; град Раковски и село Стряма от община Раковски.

Огнище на птичи грип бе установено в Раковски

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

От БАБХ припомнят, че от ноември 2023 година е въведена забрана за организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна.

Редактор: Габриела Павлова