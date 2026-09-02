Огнище на птичи грип (Инфлуенца А) е установено в животновъден обект в град Раковски, Пловдивско. В обекта се отглеждат около 14 000 птици мюлари (патици), съобщи Българската агенция по безопасност на храните.

Определена е 3-километрова предпазна зона около засегнатия обект, в която попада Раковски.

В 10-километровата наблюдавана зона влизат следните населени места от област Пловдив - селата Шишманци, Болярино, Момино село и Стряма от община Раковски; селата Манолско Конаре и Ясно поле от община Марица; селата Пъдарско, Борец, Отец Кирилово и Дрангово от община Брезово; село Главатар от община Калояново.

Огнище на птичи грип беше установено в Румъния

Предприети са мерки за ликвидиране на заболяването, предвидени са механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства и прилежащите площи.

Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

Редактор: Цвета Лазаркова