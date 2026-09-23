Предстои нова крачка от пътя, който институциите и кандидатите изминават до вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Днес ще бъде изтеглен жребият, който ще определи номерата в бюлетината за всяка двойка, влязла в надпреварата за „Дондуков“ 2.

Във вторник финално стана ясно - за гласовете на избирателите след малко повече от месец ще се борят 28 кандидатпрезидентски двойки. В ЦИК се регистрираха 8 партии и 24 инициативни комитета.

Изтече крайният срок за регистрация: 28 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК

Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември.

Редактор: Габриела Павлова