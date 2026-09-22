Невъзможно е да се появят други фаворити в борбата за “Дондуков” 2 освен Илияна Йотова и Кирил Вълчев от една страна, и от друга Андрей Гюров и Георги Кандев. Това, което направиха “Възржадане” с изчакване на кандидата си за президент и за вицепрезидент беше, за да фокусират вниманието върху себе си. Това каза експертът по публични и политически комуникации Наталия Димитрова в ефира на "Здравей, България". Тя посочи, че в политическия сектор, в който се намира “Възраждане” има много кандидати.

Александър Сиди от ВМРО посочи, че “Възраждане” правят опит за препратка към това, че ще отидат на балотаж, както преди години се случи с Волен Сидеров. Според него Костадин Костадинов “води битка с вятърни мелници”, визирайки “Прогресивна България”, “с които част от програмите им съвпадат”. По думите му избирателите на “Възраждане” са гласували за ПБ, защото години наред неговата политическа сила не прави нищо за гласоподавателите си. На тази база Сиди не смята, че вотът за “Възраждане” на изборите за президент ще се вдигне.

Изтича крайният срок за регистрация на участниците в битката за "Дондуков" 2

Сиди каза, че ако ГЕРБ бяха представили техен кандидат, това е щяло да покаже, че партията “още повече се е свила”. Според него, ако бяха припознали някой от другите кандидати, това не би довело до по-добър резултат за ГЕРБ. По думите му сега Борисов “ще стои отстрани и ще гледа мача”.

Димитрова е на мнение, че ако Борисов иска да насочи вота към някои от кандидатите, трябва да го заяви, няма как “да играе скрито”. Тя е на мнение, че все пак лидерът на ГЕРБ “трябва да каже нещо на своите избиратели”.

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Редактор: Цветина Петрова