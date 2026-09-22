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118 години по-късно: Манифестът за Независимостта отново звучи във Велико Търново
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Спортни новини (21.09.2026 - късна)
Център на честванията и тази година е старопрестолният град Велико Търново
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта. Център на честванията и тази година е старопрестолният град Велико Търново, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд официално обявява България за независимо царство.
Празникът по традиция започва с тържествено литургия в храм „Свети Четиридесет мъченици“, който е свидетел на тези събития, а след това с освещаване на знамената и първото прочитане на Манифеста в двора на храма – точно така, както се е случило преди 118 години.
Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември
След богата програма за Деня на независимостта кулминацията на тържествата ще е вечерната заря-проверка на площад „Цар Асен I“ пред крепостта "Царевец", последвана от аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.
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