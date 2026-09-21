Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4., 7. и 10. клас за учебната 2026/2027 година, които съдържат и примерни задачи.

За седмокласниците изпитите остават непроменени - само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Няма промяна и в тазгодишните формати за четвъртокласниците спрямо миналата година.

Промяна има при националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас, което, както МОН обяви още през юли, ще включва задачи по история и цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 са с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература, 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия.

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За да имат учениците достатъчно време за осмисляне на условията, времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути. Така продължителността се изравнява с теста по математика за 10. клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки.

От МОН посочват, че новият формат на изпита по български език и литература е поредна стъпка в плавната промяна на националните външни оценявания. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното и критическото мислене и развитието на практически умения.

Тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. През следващата година изпитът ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16 - с две по-малко от миналата година, като изцяло математическите ще са 10. Моделите са публикувани на интернет страницата на МОН .

Редактор: Дарина Методиева