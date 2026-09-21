В един и същи ден и в един и същи час кандидатпрезидентските двойки Йотова- Вълчев и Гюров- Кандев направиха своята регистрация в ЦИК за предстоящите избори.

Андрей Гюров и Георги Кандев дойдоха лично за да се регистрират, номинацията на настоящия президент Йотова внесе лично Кирил Вълчев, заедно със съпредседателите на инициативния комитет.

Утре точно в 17 изтича крайният срок, в който кандидатите за президентския стол могат да заявят своето участие в изборната надпревара. На 23 септември ЦИК ще станат ясни номерата на бюлетините, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Тя приключва на 23 октомври, ден по-късно е денят за размисъл.

Първият тур на президентските избори ще е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е на 1 ноември.

34 дни преди вота, точно в 11 сутринта, Кирил Вълчев и съпредседателите на инициативния комитет официално се регистрираха за президентската надпревара - с над 10 хиляди подписа и в отсъствието на Илияна Йотова.

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„Г-жа Йотова в момента не е тук, защото е в Ню Йорк ,където ще говори пред Общото събрание на ООН. Мястото ,където народите по света се събрат в търсене на съгласие да живеят в мир”, посочи Кирил Вълчев.

Вълчев направи паралел с деня на Независимостта и обясни, че с Илияна Йотова ще следват три основни принципа в Манифеста. „Първо - българският народ е винаги миролюбив, второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи, трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък”, каза той.

Минути по-късно мястото за регистрация заеха Андрей Гюров и Георги Кандев. „Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент”, категоричен е Гюров.

Амбицията на двойката Гюров- Кандев е първото място. „Влизаме в тази кампания с една единствена цел - победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани”, посочи кандидатът за президент.

В деня на Независимостта ще стане ясна и кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане”. Все още не е ясно дали ДПС ще имат своя номинация.

Основните партии в Народното събрание застават зад няколко от кандидатпрезидентските двойки. „Прогресивна България” подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев. „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” застанаха зад Андрей Гюров и Георги Кандев.

Какво още знаем:

► регистрираните инициативни комитети в Централната избирателна комисия са 24.

► за вота на 25 октомври регистрираните партии са 8.

► кандидатските листи, подали документи в ЦИК до 17 часа днес, са 24.

► пълният списък на претендентите за "Дондуков" 2 ще бъде ясен след по-малко от 24 часа - утре в 17 часа, когато е и крайният срок за регистрациите им в ЦИК.

В деня на вота 25 октомври - NOVA ще ви предложи специална програма, с която ще проследим деня на изборите. Кой ще бъде новият държавен глава и върховен главнокомандващ - очаквайте специалното ни студио „Изборът на България: седмият президент!“.