Израелски заселници са влезли в комплекса на джамията „Ал Акса“ в окупирания Източен Йерусалим и са извършили еврейски молитви в дворовете му, съобщава „Ал Джазира“. Случаят е част от поредица действия на израелски политици и заселници в навечерието на Йом Кипур – най-свещения ден в еврейския календар.

В четвъртък министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и други израелски представители също влезли в комплекса „Ал Акса“.

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Hundreds of illegal Israeli settlers stormed the Al-Aqsa's Buraq Wall plaza and mosque compound in Palestine's occupied East Jerusalem for two consecutive days on September 19 and 20, to perform rituals marking Yom Kippur day pic.twitter.com/BbNKZ3Ygap — TRT World (@trtworld) September 20, 2026

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху посети тунели под Стария град на Източен Йерусалим. В неделя той публикува видеозаписи и снимки от участието си в еврейски молитви „Слихот“ при Западната стена, известна сред мюсюлманите като Стената „Ал-Бурак“. На кадрите се вижда как Нетаняху и съпругата му Сара преминават през един от тунелите, прокопани под Западната стена, докато в района се провеждат еврейски молитви. По думите на премиера мястото се намира близо до „Светая Светих“.

Israeli PM Benjamin Netanyahu posted a video of him and his wife, Sara, walking through tunnels beneath occupied East Jerusalem’s Old City and the Al-Aqsa Mosque compound, before joining ‘Selichot’ prayers at the Western Wall ahead of the Jewish holiday of Yom Kippur. pic.twitter.com/n79X3J3BYj — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 20, 2026

„Хамас“ осъди влизанията в комплекса на джамията. В изявление групировката заяви, че посещението на Нетаняху в тунелите и разкопките под комплекса и при Стената „Ал-Бурак“ представляват „атака срещу идентичността и статута на „Ал Акса“. Групировката отхвърли и продължаващите израелски археологически работи в района.

Tens of thousands of Israeli settlers storm Al-Buraq Wall plaza, west of Al-Aqsa Mosque, in occupied Jerusalem, and perform Talmudic rituals. pic.twitter.com/VZweFuN22D — Quds News Network (@QudsNen) September 19, 2026

Израел извършва такива действия под части от Стария град на Източен Йерусалим от години. Според „Ал Джазира“ тези дейности са свързвани с търсенето на доказателства за останки от укрепленията на Втория храм, докато критици оспорват тази интерпретация и разглеждат работите като част от усилията за утвърждаване на израелския контрол над района.

През 2022 г. Нетаняху проведе заседание на правителството в тунелите и тогава определи Израел като „стопани на Йерусалим“. Посещението му тази година се състоя в навечерието на Йом Кипур и на фона на засилено политическо напрежение в Израел преди парламентарните избори през октомври.

Breaking | Dozens of Israeli settlers break into Al-Aqsa Mosque compound in occupied Jerusalem, marking the Jewish Yom Kippur holiday. pic.twitter.com/PTt8tWmlvf — Quds News Network (@QudsNen) September 20, 2026

Според политическия анализатор Ахмед ал-Хила, цитиран от „Ал Джазира“, използването на религиозна символика от Нетаняху има и политическо измерение. По думите му посещението е начин премиерът да консолидира подкрепата сред десните и религиозните избиратели.

Катар осъди нахлуването на израелския министър на националната сигурност и заселници в „Ал Акса“. В изявление от 20 септември катарското външно министерство определи действията като „грубо нарушение на международното право и международното хуманитарно право“, както и като „неприемлива провокация“ към чувствата на милиони мюсюлмани по света.

Statement | Qatar Condemns Israeli National Security Minister, Settlers' Storming of Al-Aqsa Mosque



Doha | September 20,2026



The State of Qatar condemns the storming of Al-Aqsa Mosque by the extremist Israeli Minister of National Security and settlers under the protection of… pic.twitter.com/vhucJQlp6e — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) September 20, 2026

От Доха подчертаха, че джамията „Ал Акса“ е изключително място за поклонение на мюсюлманите. Според катарското външно министерство всички едностранни действия, целящи промяна на историческия и правния статут на Йерусалим и неговите свети места, са невалидни съгласно международното право.

Катар предупреди, че продължаващите нарушения и провокации могат да допринесат за ново насилие и ескалация в региона и да подкопаят перспективите за постигане на спокойствие и стабилност.

Министерството на външните работи също излезе с позиция. От Рияд съобщиха, че Кралството „изразява най-категоричното си осъждане и възмущение от нахлуването в дворовете на джамията „Ал Акса“ от представител на израелските окупационни власти и група екстремистки заселници под закрилата на окупационните сили. Според саудитското външно министерство това представлява грубо нарушение и провокация към мюсюлманите по целия свят“.

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s condemnation and denunciation in the strongest terms of the storming of the courtyards of Al-Aqsa Mosque by an official of the Israeli occupation authorities and a group of extremist settlers under the… pic.twitter.com/adb2MvWKus — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) September 21, 2026

Междувременно израелските сили са задържали десетки палестинци при операция в град Биду в Западния бряг. Най-малко 53 млади мъже са задържани, а училищата и търговските обекти в населеното място са затворени. Операцията е проведена рано в понеделник и е третото нахлуване в района, откакто в неделя беше задържан палестинец от града, заподозрян, че е стрелял и убил израелски заселник.

Редактор: Георги Иванов