На 21 септември се отбелязва Световният ден за информираност за болестта на Алцхаймер. В Бургас денят беше отбелязан със специален флашмоб. Точна статистика колко са хората с това заболяване у нас няма, но специалистите отчитат, че първите симптоми се проявяват все по-рано.

Инициативата е на Домашен социален патронаж в Бургас, които работят с близо 4 хил. потребители.

МТСП със стратегия за изграждане на 200 социални услуги за хора с увреждания

„За съжаление, официална статистика за страната няма. От тези 4 хил. човека може би 70-75% са със симптоматика на дементни промени. Тенденцията е през последните години тази симптоматика в хората да се увеличава и прагът на възрастта да спада“, каза Валентина Станкова, управител на Домашен социален патронаж – Община Бургас.

Не говорим за обикновена разсеяност и забравяне, свързани с преумора и свръхангажираност.

„Когато хора забравят къде живевт, как да стигнат, какъв е пътят до дома му, това вече е признак на дементни промени“, обясни Валентина Станкова.

В Бургас от няколко месеца работи единствената в страната социална градина „Грижовник“ – за хора с деменция. Специалистите осигуряват ежедневна социална среда и активности, но само за 20 души. Всеки от тях има приятели, ангажиран е активно и притежава лилава гривна с QR код.

„Гривната служи, ако се загубим някъде“, казва Иванка Исперова.

„Имахме такива събирания, но не толкова официално, но не както сега. Сега се чувствам много добре“, споделя Иванка, която също е потребител на инициативата.

А рехабилитаторите са категорични, че движението намалява симптоматиката на болестта. „Изключително важно е за хората с това заболяване и не само в една определена възраст ние да се погрижим освен за движението като цяло, за баланса, равновесието, координацията, ориентацията“, каза Деница Пантова, рехабилитатор.