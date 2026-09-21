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В града работи единствената у нас социална градина за хора с деменция
На 21 септември се отбелязва Световният ден за информираност за болестта на Алцхаймер. В Бургас денят беше отбелязан със специален флашмоб. Точна статистика колко са хората с това заболяване у нас няма, но специалистите отчитат, че първите симптоми се проявяват все по-рано.
Инициативата е на Домашен социален патронаж в Бургас, които работят с близо 4 хил. потребители.
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„За съжаление, официална статистика за страната няма. От тези 4 хил. човека може би 70-75% са със симптоматика на дементни промени. Тенденцията е през последните години тази симптоматика в хората да се увеличава и прагът на възрастта да спада“, каза Валентина Станкова, управител на Домашен социален патронаж – Община Бургас.
Не говорим за обикновена разсеяност и забравяне, свързани с преумора и свръхангажираност.
„Когато хора забравят къде живевт, как да стигнат, какъв е пътят до дома му, това вече е признак на дементни промени“, обясни Валентина Станкова.
В Бургас от няколко месеца работи единствената в страната социална градина „Грижовник“ – за хора с деменция. Специалистите осигуряват ежедневна социална среда и активности, но само за 20 души. Всеки от тях има приятели, ангажиран е активно и притежава лилава гривна с QR код.
„Гривната служи, ако се загубим някъде“, казва Иванка Исперова.
„Имахме такива събирания, но не толкова официално, но не както сега. Сега се чувствам много добре“, споделя Иванка, която също е потребител на инициативата.
А рехабилитаторите са категорични, че движението намалява симптоматиката на болестта. „Изключително важно е за хората с това заболяване и не само в една определена възраст ние да се погрижим освен за движението като цяло, за баланса, равновесието, координацията, ориентацията“, каза Деница Пантова, рехабилитатор.
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