До 2035 година всички стари институции за хора с увреждания да бъдат закрити и заменени от изграждащите се със средства по ПВУ социални услуги в общността. Това е стратегията на Министерството на труда и социалната политика.

Целта е да се осигурят условия за по-достоен живот на хората, нуждаещи се от подкрепа и внимание, обясни социалният министър Наталия Ефремова. Тя участва в отбелязването на 15-ата годишнина от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в Симитли.

Ефремова припомни, че по инвестицията на министерството за реформиране на дългосрочната грижа са осигурени над 380 млн. евро по ПВУ.

„С тези средства общините ще ремонтират всички домове за стари хора и ще създадат около 200 нови дневни центрове и резидентни услуги за хора с увреждания. По този начин ще се подобри качеството на грижата и условията за живот на над 5500 възрастни и около 3000 хора с увреждания", обясни социалният министър.

Ефремова отбеляза, че за изграждането на мрежата от социални услуги не се разчита единствено на европейските средства, но и на политиките на държавата за подобряване на достъпа и качеството на грижата и за развитие на квалификацията и уменията на работещите в тях специалисти. „Целта е да се изградят професионалисти, които не само да предоставят услуги за хората, които се нуждаят от повече грижи, но помагат и на семействата им да се справят по-добре с техните потребности. Това за нас е основен фокус в дейността, свързан с дългосрочната грижа, която реализираме на територията на цялата страна“, отбеляза Наталия Ефремова.

Заедно с кмета на Симитли Апостол Апостолов тя откри новия Център от семеен тип за настаняване на пълнолетни хора с деменция в село Полена. „Това е нова социална услуга, изградена със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, която ще се превърне в дома за хората, които се нуждаят от грижа. Най-големият измерител за развитието на нашето общество е, че вече можем да приемаме тези хора такива, каквито са, и да им помагаме максимално, всеки с каквото може“, каза министър Наталия Ефремова.

Тя определи Симитли като най-социалната община в Благоевградска област и поздрави кмета и специалистите, които организират дейността на множество социални услуги в подкрепа на възрастни хора, хора с увреждания и с деменция. „Хората тук действително са разбрали, че нищо няма значение – нито инфраструктурата, нито асфалтът, който полагаме, ако те не водят до подобряването на живота на хората“, добави министър Наталия Ефремова.

Редактор: Ина Григорова