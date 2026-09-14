Решението ГЕРБ да не издига собствен кандидат за президент е опит на Бойко Борисов да запази партията си поне до следващите местни избори. Това коментира математикът и анализатор в „Галъп интернешънъл Болкан“ проф. Михаил Константинов в студиото на „Денят на живо“.

Според него лидерът на ГЕРБ е бил изправен пред изключително труден политически избор и в крайна сметка е предпочел един от възможните изходи. „Историята ще покаже дали този избор е бил добър“, посочи Константинов.

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Коментирайки включването в президентската надпревара на кмета на Елин Пелин, професорът го определи като „интересен кандидат“, който има конкретни резултати от работата си на местно ниво. По думите му сред политиките на общината е финансовото подпомагане на семейства при раждане на дете при определени условия, включително свързани с образованието на родителите.

Константинов не очаква кметът на Елин Пелин непременно да стигне до победа, но смята, че присъствието на подобни кандидати в кампанията е полезно. „Той е човек с реални приноси, който знае как се върши работа, макар и в малък мащаб“, заяви математикът.

На този етап проф. Константинов вижда Илияна Йотова и Андрей Гюров като основните претенденти в президентската надпревара. Според него зад Йотова стои най-голямата политическа сила, докато формациите зад Гюров имат потенциал да мобилизират до около 400 000 избиратели.

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Той обаче подчерта, че същинската кампания все още не е започнала и развитието ѝ може да промени значително сегашната картина. Константинов коментира и атаките срещу основните политически лагери преди официалното начало на кампанията. Той посочи като пример критиките срещу Илияна Йотова за извършени в миналото помилвания, както и политическите спорове около случая „Петрохан“.

По отношение на „Петрохан“ математикът изрази собствената си позиция, че най-логичното обяснение е свързано с функционирането на затворена и строго йерархична общност. Той повтори част от тезите, представени от експерти по разследването, включително твърденията за ролята на лидера на групата и за отношенията вътре в нея.

Константинов призна, че не всички въпроси около случая са получили категоричен отговор. „Вие искате от мен нещо, което никой жив човек в момента не знае“, каза той по повод механизма, довел до смъртта на отделните участници.

По думите му съществуват множество конспиративни версии, но наличната към момента информация според него по-скоро подкрепя хипотезата за събития, развили се вътре в самата общност.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова