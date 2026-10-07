Пожар избухна в склад с опасни материали в белградската община Бараево, предаде кореспондентът на БТА в града Теодора Енчева. Пламъците вече са локализирани и няма пострадали, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи.

Огънят тръгнал от частен склад, в който се съхраняват химически продукти за борба с гризачи и вредни насекоми. По време на интервенцията на службите са евакуирани 17 души, които живеят в непосредствена близост до обекта.

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Заради инцидента Министерството на вътрешните работи на Сърбия издаде предупреждение към гражданите да затворят прозорците си и да избягват да стоят на открито. Предупреждението е разпратено и чрез SMS съобщения, след като властите са задействали Системата за предаване на спешни предупреждения. Хората са призовани да следват стриктно инструкциите на компетентните държавни органи.

В потушаването на пожара участвали общо 29 пожарникари и спасители с 11 специализирани автомобила. За инцидента е уведомен и екипът по екотоксикология на Градския институт за обществено здраве.

Požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu https://t.co/4sYl3EMTHL — Danas (@OnlineDanas) October 7, 2026

Редактор: Дарина Методиева