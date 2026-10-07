Корабите ALFA WATAN и ABLE, които бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не присъстват сред целите, които руското Министерство на отбраната твърди, че неговите сили са поразили през нощта срещу 6 октомври.

На това се позоваха от посолството на Русия в България в позиция за инцидента. От дипломатическата мисия заявиха пред БНР, че двата плавателни съда „не са сред целите, поразени от руските Въоръжени сили“ през въпросната нощ.

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В публикуваната информация на руското военно ведомство ALFA WATAN и ABLE не са споменати поименно. Според разпространената сводка руските сили са извършили през нощта удари с безпилотни летателни апарати срещу логистична, транспортна и пристанищна инфраструктура в Украйна, както и срещу плавателни съдове, които според Москва са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили.

Руското Министерство на отбраната посочва три конкретни цели в Одеска област - склад за ракетно-артилерийско въоръжение в Иличовка, сухотоварен кораб в пристанище Черноморск и пристанищна инфраструктура в Измаил. За сухотоварния кораб Москва твърди, че е превозвал товари с двойно предназначение за украинските сили.

Имената ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред изброените цели. Отсъствието им от руската сводка обаче не установява произхода на дроновете, с които бяха атакувани корабите край България.

Двата търговски кораба бяха поразени около 3:00 часа на 6 октомври, приблизително на 70 морски мили източно от град Бяла. Българските власти съобщиха, че са били използвани морски и въздушни дронове. Това е първият подобен случай срещу търговски плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.

ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна. При последната официална информация екипажът му оставаше в неизвестност, а при издирването бяха открити обърната лодка, спасителни средства и жилетки, но не и хора.

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На борда на втория кораб - ABLE, плаващ под флага на Палау - след атаката избухна пожар. Всичките 18 души от екипажа бяха спасени с ключовата помощ на българския ферибот DIOSCURIA. Двама моряци бяха ранени, единият от които тежко.

След инцидента премиерът Румен Радев определи атаката като „абсолютно недопустима“ и като грубо нарушение на международното право. Българските институции започнаха действия за установяване на произхода на използваните дронове.

Междувременно атаката срещу двата търговски кораба стана повод президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Заседанието започна в сряда следобед на „Дондуков“ 2, като в него участват представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност.

Темата на КСНС е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“. Свикването му беше обявено непосредствено след атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

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Редактор: Цветина Петкова