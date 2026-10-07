Европейската агенция по морска безопасност се включва в наблюдението на ситуацията в Черно море след ударите с дронове срещу търговски кораби през последните дни. По искане на България и Румъния европейската структура предоставя спътникова информация, която да подпомогне властите при оценката на обстановката, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

От Брюксел заявиха, че развитието на ситуацията се следи внимателно и определиха атаките срещу търговското корабоплаване като напълно неприемливи.

„И Румъния, и България поискаха сателитни изображения, за да получат по-пълна информация за ситуацията. В момента предоставяме тези кадри“, посочи говорителят на Европейската служба за външна дейност Кристиан Виганд.

По думите му двете държави са поискали сателитни изображения, които да помогнат за оценката на ситуацията след атаките. Той уточни, че Европейската агенция за морска безопасност има задача да подпомага държавите в областта на морската безопасност и да осигурява информация за обстановката на европейско ниво.

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Според Европейската комисия войната на Русия срещу Украйна създава все по-сериозни рискове за сигурността в Черно море, включително за свободното и безопасно корабоплаване. От Комисията призоваха Москва да прекрати действията, които могат да застрашат международното корабоплаване и живота на моряците, както и да спазва международното морско право.

В Брюксел подчертаха и значението на България и Румъния за сигурността на Източния фланг на Европа. Двете държави са получили общо 20 млрд. евро за проекти в областта на отбраната, съобщи говорителят.

Част от финансирането вече е предоставено авансово. За България предварително изплатената сума е 500 млн. евро, а за Румъния - 2,5 млрд. евро. Предвижда се София и Букурещ да участват и в общо пет съвместни европейски обществени поръчки в областта на отбраната.

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Редактор: Цветина Петкова