Румънците ще могат да произвеждат у дома до 200 литра от традиционната ракия, наречена цуйка или палинка, без да плащат акциз, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Законопроектът получи окончателно одобрение днес. За да се възползват от данъчното облекчение, гражданите на северната ни съседка ще трябва да отговарят на няколко законови изисквания.

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Първото е лимитът за домакинство, а именно пълното освобождаване от акциз важи само за количества до 200 литра на година за едно домакинство.

Следващото изискване е напитките да бъдат произведени от собствени плодове и да са предназначени единствено за лични нужди и почерпка. Продажбата им остава абсолютно забранена.

И трето - законът изисква домакинствата, които притежават казани за изваряване на ракия, да ги впишат в т. нар. Земеделския регистър, за да може производството да бъде проследено и контролирано от властите.

При превишаване на разрешените обеми или при опит за нелегална продажба без бандерол, законът предвижда тежки финансови санкции, които в Румъния могат да достигнат до 100 000 леи или около 20 000 евро.

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До момента законът беше значително по-строг, като позволяваше освобождаване от налог или намалена с 50% акцизна ставка само за количества до 50 литра чист алкохол за лична консумация (което се равнява на около 125 литра от 40-градусовата напитка).

Предложението за изменение относно освобождаването от акциз беше внесено от депутата от Социалдемократическата партия Мирча Говор. Той се аргументира, че мярката ще позволи популяризирането, представянето и дегустацията на традиционни напитки, без те да бъдат предмет на търговска продажба.

Според мотивите към предложението, освободеното от акциз количество няма да окаже съществено влияние върху бюджетните приходи, а новото правило ще внесе яснота относно употребата на тези продукти по време на традиционни семейни събития. Вносителят също така твърди, че разпоредбата не противоречи на европейското законодателство, тъй като напитките, за които се прилага освобождаването, не могат да бъдат продавани.

Редактор: Цвета Лазаркова