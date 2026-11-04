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Видеоигрите са един цял свят и огромна индустрия, твърди се - по-голяма от киното и музиката, взети заедно. България също има своето място в него. Гейминг фестивал дарява пари за разработването на програма за критично мислене чрез игрови подход за ученици.
„Видеоигрите събират всяка форма на медия в себе си. Така че по много начини могат да бъдат разглеждани. И се стараем с тазгодишното издание на фестивала да го покажем”, каза в предаването „Социална мрежа” организаторът Мартин Кадинов. Откриващата и закриващата вечер ще са с музика от видеоигри.
А от следващата година в едно софийско училище ще има пилотна програма, в която чрез видеоигри децата ще решават различни проблеми.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова