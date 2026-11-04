Междинните избори в САЩ обикновено носят загуби за президентската институция и партията на президента, поради което там ги наричат наказателни. Това каза в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS дипломатът и бивш зам.- министър на външните работи Любомир Кючуков. Разликата с предишни години е степента на поражението тази година, посочи той и допълни, че не случайно думата „разгром“ най-често се среща в оценките на това, което се случи.

„Беше почти сигурно предварително, че републиканците ще загубят Камарата на представителите. Съществуваха условни възможности те да запазят Сената. Това не се случи, като те загубиха и много от губернаторите. От тук нататък ключовото е как тази администрация ще осъществява своята политика в една достатъчно враждебна институционална среда“, каза Кючуков. По думите му Конгресът има своите лостове, чрез които да се опита да установи контрол върху политиката.

Според него това, което Тръмп ще се опита да направи е да покаже, че той контролира политическите процеси и дневния ред на управлението. От тази гледна точка не може да се очаква съществена промяна в политиките, а по-скоро проблеми в тяхното осъществяване, смята дипломатът.

По думите му най-трудно за Тръмп сега ще бъде законодателството, а именно да предлага това, което искаше в сфери като икономиката, миграцията, външната политика. „Това, което касае бюджета, ще бъде изключително важно, защото там пълномощията на Конгреса са много сериозни“, заяви Кючуков.

Според него, търсейки демонстрация на контрол върху политиките, Тръмп ще използва на първо място полето на външната политика. По отношение на двата основни конфликта американският президент ще предприеме две противоположни посоки.

„Докато спрямо Иран се очаква той да покаже твърдост, по отношение на Украйна Тръмп ще се стреми да търси по-бързо решаване на конфликта чрез натиск за преговори“, коментира Любомир Кючуков.

Целия разговор вижте във видеото.

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