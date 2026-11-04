Министър-председателят Румен Радев прие днес Зоран Николов, председател на Партията на българите в Сърбия с доказан авторитет сред българското национално малцинство в западната ни съседка.

По време на срещата премиерът Румен Радев оцени високо инициативите, предложени от Зоран Николов през изминалите години, насочени към подобряване на условията на живот за българското национално малцинство, както и за по-нататъшното развитие на свързаността между България и Сърбия чрез разкриването на допълнителен ГКПП „Калотина/Градина 2”. Проектът се вписва в усилията на двете държави да надградят транспортната свързаност помежду си като част от общоевропейската транспортна мрежа.

Премиерът благодари и за усилията за икономическо съживяване на района чрез създаване на безмитна зона в Цариброд. Румен Радев открои значението на инициативите за лечение на наши сънародници във ВМА, както и за ускоряване на процедурите за предоставяне на българско гражданство.

Снимка: МС

Зоран Николов информира за актуалните процеси в пограничните общини, както и за проблемите и очакванията на българите в Сърбия в контекста на предстоящите избори за национални съвети на националните малцинства, насрочени за 8 ноември тази година. Той представи и идеята си за създаване на нови туристически маршрути в Цариброд и Босилеград съвместно с туроператорски фирми от двете страни с цел по-добро опознаване на двата съседни народа.

Премиерът Румен Радев подчерта, че българското правителство е готово да работи съвместно с новото правителство на Република Сърбия за практическата реализация на предложенията, инициирани от Зоран Николов, които създават нови перспективи и възможности за българското национално малцинство.

Редактор: Мария Барабашка