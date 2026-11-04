Кибератака е засегнала три регионални кръвни центъра във Франция. Нападателите са се опитали дистанционно да повишат температурите в хладилните съоръжения до изключително високи стойности, но действията им са били осуетени, преди да нанесат щети, съобщава SkyNews.

Френското министерство на здравеопазването съобщи, че ситуацията е под контрол и се наблюдава внимателно. Запасите от кръвни продукти са били запазени благодарение на системите за следене на температурите и алармите, както и на незабавно предприетите предпазни мерки.

Френската кръвна служба (EFS) уточни, че температурните настройки и праговете за размразяване са били променени до изключително високи стойности. По данни на институцията няма установени последици за здравето на хората и не са загубени кръвни продукти.

В засегнатите съоръжения се съхранявали торби с плазма за кръвопреливане, както и плазма, използвана за производството на лекарства. Всички продукти са били преместени или обезопасени.

От EFS уточниха, че атаката от понеделник не е била насочена директно срещу службата, а срещу един от нейните доставчици. Засега институцията не може да посочи произхода на киберинцидента или да идентифицира извършителите.

Случаят е пореден от серия кибератаки срещу системи за охлаждане в Европа. В понеделник хакери са проникнали дистанционно в хладилници и фризери на супермаркети в Ирландия, Швеция, Нидерландия, Белгия, Люксембург и Естония. Повишаването на температурите е довело до разваляне на хранителни продукти за милиони долари.

Ирландската верига SuperValu съобщи, че са били засегнати хладилните системи в 13 от общо 223 нейни магазина. Компанията е изтеглила от продажба охладените и замразените продукти в тях.

Междувременно британският Национален център за киберсигурност предупреди, че изкуственият интелект улеснява извършването на кибератаки в голям мащаб. Според институцията е много вероятно до 2028 г. AI да бъде използван при нападения срещу критичната инфраструктура на Великобритания.

Редактор: Георги Иванов