Исторически избори се проведоха в Съединените щати. Демократите взеха контрола и върху двете камари на Конгреса, а победата им беше определена не като „синя вълна”, а като „цунами”. Те печелят и битките за губернатори, след като успяха да си осигурят постовете в щати, смятани за крепост на републиканците.

В сената, Демократическата партия ще има 54 места, със седем повече отпреди. А републиканците - едва 44, като също губят 7 места.



В Камарата на представителите, където се гласуваше за всички 435 места, демократите ще имат 228 представители, с 25 повече, срещу 139 на опонентите им, които губят 25 места.





Демократите ще имат 28 губернатори на щати, с 5 повече отколкото имаха до този момент. А Републиканската партия ще управлява 20 щата. И любопитна подробност - в Мисисипи разликата между кандидатите се оказа само 43 гласа.

Победителите от междините изборите ще влязат в историята. Сред тях са първата чернокожа жена губернатор, първият мюсюлманин, избран в Сената на Съединените щати и първият сенатор, който открито заявява хомосексуалната си ориентация. Във втората половина от мандата на президента Тръмп и двете партии ще посрещнат разнородна група новоизбрани законодатели.

Ето и най-значимите резултати по щати:

Тексас – историческа победа за демократите

Джеймс Таларико спечели сенаторско място за първи път за демократ от 38 години насам.

Той победи Кен Пакстън, подкрепен от Доналд Тръмп и замесен в корупционни скандали.

Демократите спечелиха и губернаторския пост. Джина Инохоса стана първата губернаторка на щата от латиноамерикански произход и първият демократ на тази позиция от 1990 г. насам.

Кампанията беше най-скъпата в историята на щата – двете партии са вложили над 570 милиона долара.

В Тексас, въпреки намесата на президента Тръмп, учителят Джеймс Таларико стана първият демократ от 1988 г. насам, който спечели място в Сената от Тексас. Джина Хинойоса пък ще бъде първият губернатор на щата от латиноамерикански произход и първият демократ, който заема поста от 1990 година насам.

„Никога не ме е притеснявало, че се съмняваха в мен. Притесняваше ме, че се съмняваха в нас. Но, Тексас, вярата ми в теб никога не се разклати”, заяви той.

Канзас – сенатор от демократите за първи път от близо век

Адам Хамилтън спечели сенаторското място.

Той стана първият демократ от 1932 г. насам, който ще представлява щата в Сената.

За първи път от 1932 година Канзас ще има сенатор от Демократическата партия след победата на Адам Хамилтън. Ейми Актън пък става първият демократ - губернатор на Охайо за последните 20 години и първата жена в историята на този пост.



„Благодарение на вашия упорит труд, Охайо избра единството и почтеността пред разделението и омразата. Процесът на изцеление започва днес”, поясни тя след изборите.

Охайо – загуба за кандидата на Тръмп

Републиканецът Вивек Рамасвами, близък до президента, загуби надпреварата.

Победата отиде при демократа Ейми Актън.

Тя стана първата жена, избрана за губернатор на Охайо, и първият демократ на поста от 2006 г. насам.

Джорджия – исторически избор

Кийша Ботъмс спечели губернаторските избори с близо 10 процентни пункта преднина пред милиардера Рик Джаксън.

Тя стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор в историята на Съединените щати.

За първи път в историята на Съединените щати губернатор на щат ще бъде чернокожа жена. В Джорджия избирателите качиха на поста Кийша Ботъмс, която печели с близо 10 процента преднина пред милиардера Рик Джаксън.

„И независимо за кого гласувахте тази вечер, аз ще бъда губернатор на цяла Джорджия”, твърди Ботъмс.

Мичиган – първи мюсюлманин в Сената

Абдул Ел-Сайед спечели сенаторската надпревара.

Той стана първият мюсюлманин, избран за сенатор в САЩ.

Кампанията привлече сериозно внимание, като двете партии вложиха около 300 милиона долара в агитация.

За първи път в Съединените щати ще има и сенатор мюсюлманин. Абдул Ел-Сайед спечели надпреварата в Мичиган. Там битката беше голяма, като двете партии наляха 300 милиона долара за агитация.

„Заложихте на най-неочаквания кандидат и затова ви благодаря. Всичко това е за вас. Мичиган, нямам търпение да ви служа със същата щедрост на сърцето, отвореност на ума, твърдост и искреност, каквито вие показахте към мен”, сподели той.

Снимка: БГНЕС

Мейн – победа над дългогодишен сенатор

Демократът Трой Джаксън победи Сюзан Колинс.

Тя заемаше сенаторския пост в продължение на 30 години.

Южна Каролина – обрат за демократите

Подкрепената от Тръмп Дарлийн Греъм загуби доверието на избирателите.

Победата отиде при Ани Андрюс.

Резултатът е особено показателен, тъй като преди две години Тръмп спечели щата с 18 процентни пункта преднина.

Северна Каролина – поражение за избраника на Тръмп

Майкъл Уатли, подкрепен лично от президента, загуби от демократа Рой Купър.

Демократите спечелиха сенаторската надпревара с близо 19 процентни пункта преднина.

Това е сериозен обрат в щат, който три пъти е подкрепял Тръмп на президентски избори.

Айова – край на десетилетие републиканско управление

Демократът Роб Санд победи републиканския си опонент Зах Лан.

С победата си демократите сложиха край на десетилетие на републикански контрол в щата.

Уисконсин – първи чернокож губернатор

Дейвид Кроули беше избран за първия чернокож губернатор на щата.

Междувременно Крис Папас ще бъде първият сенатор в американската история, открито обявил, че е хомосексуалист.

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