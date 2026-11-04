„Правосъдието се намира в критичен момент, от който държавността трябва да намери адекватен изход“. Това каза кандидатът за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота Андрей Янкулов при изслушване в правната комисия.

Комисията по правни въпроси към Народното събрание продължава с изслушването на 20-те кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота, което започна на 2 ноември и ще продължи до 6 ноември.

В понеделник бяха изслушани четирима кандидати за Съдийската колегия - Емил Дечев, Евгений Стайков, Васил Пандов и Анета Антонова.

Във вторник своите концепции представиха деветима кандидати - Цветко Лазаров, Таня Радуловска, Светлозар Георгиев, Михаил Малчев, Иван Ранчев, Цвета Рангелова, Силвия Цанова, Калин Баталски и Петьо Славов.

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Андрей Янкулов е кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Неговата кандидатура е припозната от „Демократична България“ след направено инициативно предложение, внесено от Фондация „Антикорупционен фонд“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Български институт за правни инициативи“, Сдружение „Български Хелзинкски комитет“, Фондация „Институт за пазарна икономика“, Сдружение „Правосъдие за всеки“ и Фондация „Програма Достъп до информация“.

Янкулов е адвокат, има 20-годишен юридически стаж. Заемал е поста вицепремиер и министър на правосъдието, бил е два пъти заместник-министър, а в началото на кариерата си е прокурор и юрисконсулт.

При представянето на концепцията си той говори за институционалната среда и липсата на реакции на прокуратурата и ВСС към трагични събития, свързани с прокурори. Бившият правосъден министър отбеляза, че е имало крайно негативни процеси в прокуратурата, която е ерозирала подкрепата към съдебната система.

„За последните двама главни прокурори са налице конкретни проверими данни, че те са стояли в реалната властова пирамида по-ниско от човек, осветен като лидер на криминална мрежа за паралелно правосъдие“, посочи кандидатът и отбеляза, че ВСС не е реагирал по никакъв начин.

Според него днес правосъдието се намира в критичен момент, криза, от която държавността трябва да намери адекватен изход. Той смята, че ВСС трябва да изгради институционална култура, че трябва да се вземат решения в обществен интерес.

По думите на Янкулов трите най-важни проблема в кадровото управление са противоречащите на закона решения на ВСС, незащитимите кадрови избори на административни ръководители, като се игнорират проблематични данни за кандидата, както и непредвидимото кариерно развитие за мнозинството магистрати.

Попитан от „Прогресивна България“ за периода му в прокуратурата и какви конкретни действия за осветяване на проблемите и решаването им в системата е предприел тогава, Янкулов посочи, че за най-големите проблеми на прокуратурата е разбрал, след като я е напуснал.

Никога не съм предполагал, че такива криминални мрежи по такъв начин и ниво са функционирали в прокуратурата Андрей Янкулов

На въпрос от ГЕРБ – СДС за повишаването на професионалната квалификация на прокурорите Янкулов посочи, че подобряване на квалификацията е необходима и на съдиите, и на адвокатите. Той отбеляза, че тя трябва да се задълбочи и да се обърне внимание на новите типове престъпност и други предизвикателства. Попитан дали е политическо лице, той отговори отрицателно, тъй като в момента не заема позиция в изпълнителната власт. Кандидатът отбеляза, че за длъжностите, които е заемал, е канен в качеството си на експерт.

От „Демократична България“ попитаха Янкулов за нещата, които могат да накарат районен или окръжен прокурор да напусне системата, на което той отговори, че малки причини няма, но сериозните проблеми в институцията биха били такъв мотив. Относно вижданията му за предоставянето на информация от прокуратурата на обществото Янкулов посочи, че е необходим различен тип лидерство и ръководство на държавното обвинение.

На въпрос от „Продължаваме промяната“ за предстоящия избор на главен прокурор, Янкулов посочи, че трябва да има максимално голяма конкуренция. Той отбеляза ролята на министъра на правосъдието, който може да направи номинация.

От „Възраждане“ попитаха за гаранциите, които следва да се приемат, преди започване на процедура за избор на главен прокурор, за да се подсигурят професионалните и нравствените качества на кандидатите. Според Янкулов може би процедурата за избор трябва да бъде разширена законово или с вътрешни правила на ВСС с такава цел. Като пример той даде това да могат да се правят външни номинации на база определени критерии.

Както и при предходните изслушвания, от ДПС нямаха въпроси към кандидата.

Кандидатите, допуснати до изслушване за Съдийската колегия, са Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова и Цветко Лазаров.

За Прокурорската колегия са допуснати до изслушване кандидатите Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьозова и Стефан Милев.

На 30 октомври се проведе Общо събрание на съдиите, на което бяха изслушани кандидатите за ВСС от тяхната квота. Предстои на 7 октомври да се проведе гласуването.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.

Редактор: Цвета Лазаркова