Демократите са по-добре позиционирани от републиканците за президентските избори в САЩ след 2 години. Това коментира професорът по журналистика в Калифорнийския университет Христофор Караджов в специалното студио „Изборът на Америка” по NOVA NEWS.

На междинните избори демократите взеха контрола и върху двете камари на Конгреса. Караджов коментира, че резултатът е разгромяващ за републиканците.

По отношение на предстоящия след 2 години президентски вот, Караджов каза, че демократите се радват на талантливо поколение млади политици. Като такъв посочи Джеймс Таларико, който ще е сенатор от Тексас.

„Таларико е бивш пастор и говори като такъв, с оттенъци от Джон Фицджералд Кенеди, от Мартин Лутър Кинг, дори от младия Барак Обама. Много е талантлив, популист е разбира се”ы коментира Караджов.

Посочи още демократа Джон Ософ от Джорджия, губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, губернатора на Кентъки Анди Бешир.