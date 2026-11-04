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Демократите са по-добре позиционирани от републиканците за президентските избори в САЩ след 2 години. Това коментира професорът по журналистика в Калифорнийския университет Христофор Караджов в специалното студио „Изборът на Америка” по NOVA NEWS.
На междинните избори демократите взеха контрола и върху двете камари на Конгреса. Караджов коментира, че резултатът е разгромяващ за републиканците.
По отношение на предстоящия след 2 години президентски вот, Караджов каза, че демократите се радват на талантливо поколение млади политици. Като такъв посочи Джеймс Таларико, който ще е сенатор от Тексас.
„Таларико е бивш пастор и говори като такъв, с оттенъци от Джон Фицджералд Кенеди, от Мартин Лутър Кинг, дори от младия Барак Обама. Много е талантлив, популист е разбира се”ы коментира Караджов.
Посочи още демократа Джон Ософ от Джорджия, губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, губернатора на Кентъки Анди Бешир.
Редактор: Ина Григорова