Става дума за гласове, за които федералните власти подозират, че не са американски граждани

Администрацията на президента Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ временно да спре преброяването на над 20 000 бюлетини, изпратени по пощата в щата Калифорния.

Става дума за гласове на избиратели, за които федералните власти подозират, че не са американски граждани. Искането идва в навечерието на междинните избори за Конгреса.

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Министерството на правосъдието настоява бюлетините да бъдат отделени и да не се броят, докато не бъде проверено гражданството на гласувалите. Два съда вече отхвърлиха подобно искане на администрацията. 

Редактор: Никола Тунев

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