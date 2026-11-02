Администрацията на президента Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ временно да спре преброяването на над 20 000 бюлетини, изпратени по пощата в щата Калифорния.

Става дума за гласове на избиратели, за които федералните власти подозират, че не са американски граждани. Искането идва в навечерието на междинните избори за Конгреса.

Междинните избори в САЩ: Ще преобърне ли вотът баланса на силите в Конгреса

Министерството на правосъдието настоява бюлетините да бъдат отделени и да не се броят, докато не бъде проверено гражданството на гласувалите. Два съда вече отхвърлиха подобно искане на администрацията.

Редактор: Никола Тунев