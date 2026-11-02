Предстоят заключителните прояви за демократи и републиканци преди междинните избори за Конгрес на САЩ във вторник. Демократическата партия се надява да спечели контрола над поне една от двете камари и за първи път от две години насам да ограничи реално възможностите за действие на президента Доналд Тръмп.

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Последните проучвания сочат, че демократите почти сигурно ще отнемат от републиканците мнозинството в Камарата на представителите и имат реални шансове да спечелят и Сената.

Победа дори само в долната камара на Конгреса ще даде възможност на демократите да влияят върху приемането на федералния бюджет, както и да овладеят важни комисии, които да разследват евентуални корупционни практики при втория мандат на Тръмп.

Ако републиканците изгубят контрола и над Сената, президентът ще бъде изправен пред много тежка втора половина от президенството му. В момента пред него има няколко големи предизвикателства, които са причина за срив в подкрепата за управлението му: растящите цени на горивата, високата инфлация и задънената улица във все по-непопулярната война с Иран.

Според проучване на телевизия NBCNews, публикувано в неделя, 60% от анкетираните не одобряват начина, по който президентът изпълнява задълженията си.

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Други проучвания сочат, че кандидатите от Демократическата партия водят с значително повече от необходимите 218 места, за да превземат контрола над Камарата на представителите. А в ключовите надпревари за Сената те са равни или имат лека преднина.

На изборите във вторник се гласува за всичките 435 конгресмени в долната камара и за 35 от 100-те членове на Сената. Провеждат се и избори за губернатори и местни власти в 39 щата, както и за различни законодателни инициативи. 210 милиона души са официално регистрираните избиратели от общо 240 милиона граждани, които отговарят на условията да гласуват.