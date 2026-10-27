Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще приеме резултатите от предстоящите междинни избори за Конгрес само ако смята, че гласуването е проведено честно. Изявлението му идва в момент, когато Републиканската партия е изправена пред риск да загуби мнозинството си в двете камари на законодателния орган.

„Ще ги призная, ако изборите са честни“, заяви държавният глава пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон, преди да отпътува за предизборно събитие в Тексас.

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Попитан как би управлявал при евентуална победа на демократите в Камарата на представителите и Сената, Тръмп допусна възможността за сътрудничество с политическите си опоненти. „Ще намерим начин. Имам право на вето. Надявам се да не се стигне дотам, но това се е случвало и при други президенти“, коментира той.

Междинните избори се провеждат на фона на засилващо се обществено недоволство от високите цени. Сред основните притеснения на републиканците е възможността демократите да спечелят значителен брой места в Конгреса. Допълнителен натиск върху управляващата партия оказва инфлацията, за която допринася и поскъпването на петрола след началото на американските военни действия срещу Иран.

През последните седмици Тръмп засили предизборната си активност, като почти ежедневно участва в митинги, насочени към мобилизиране на привържениците на движението MAGA. Посещението му в Тексас е трето за последния месец. Щатът, който повече от три десетилетия е традиционна крепост на републиканците, този път е арена на оспорвана надпревара за място в Сената.

Редактор: Цветина Петкова