Американският президент Доналд Тръмп отмени предвидените за събота и неделя предизборни митинги в Айова и Канзас и обяви, че ще подкрепи кандидатите на Републиканската партия чрез виртуални срещи.

От Националния комитет на Републиканската партия посочиха, че по този начин посланията на Тръмп ще достигнат до повече избиратели в повече от 20 щата в края на кампанията за междинните избори.

В четвъртък Тръмп се отправи към Южна Каролина за втори път за последния месец, което е знак за безпокойството на републиканците относно възможността Дарлин Греъм да се справи със съперничката си от Демократическата партия Ани Андрюс за ключово място в Сената.

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Избирателите в Южна Каролина не са изпращали представител на Демократическата партия в Сената от близо три десетилетия. Андрюс, която е педиатър по професия, обаче призовава гласоподавателите, търсещи промяна, да „опитат нещо ново за разнообразие“. Това послание би могло да намери силен отзвук на фона на разочарованието на американците от икономическото положение на страната им, високите цени на горивата и войната в Иран. Републиканската партия на Тръмп сега е в отбранителна позиция в щати, в които рядко е срещала конкуренция през последните години.

Очаква се републиканците да влязат в оспорвани битки и в Тексас, Канзас, Охайо, Айова и Аляска. И двете партии следят внимателно развитието на предизборната надпревара и в Мисисипи.

Редактор: Ивета Костадинова