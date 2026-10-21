Подкрепата за американския президент Доналд Тръмп е достигнала най-ниското си равнище, регистрирано досега в проучванията на „Ню Йорк Таймс“ и университета „Сиена“. Това се случва по-малко от две седмици преди междинните избори в Съединените щати, на фона на засилващо се обществено недоволство от икономическата политика на Белия дом, войната с Иран и високите цени на горивата.

Според националното допитване едва 36% от вероятните избиратели одобряват начина, по който Тръмп управлява страната, докато 59% дават отрицателна оценка. Сред независимите гласоподаватели неодобрението надхвърля две трети. Ако бъдат включени всички регистрирани избиратели, независимо от вероятността да участват във вота, подкрепата за президента спада до 34%.

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Неблагоприятните за републиканците нагласи се отразяват и върху предизборната надпревара. Кандидатите на Демократическата партия водят с 11 процентни пункта пред съперниците си в националното проучване за изборите за Конгрес. Преднината им е нараснала спрямо септември.

Основният източник на недоволство остава финансовото положение на американските домакинства. Около три четвърти от анкетираните определят състоянието на икономиката при управлението на Тръмп като задоволително или лошо.

Близо 69% не одобряват действията на президента за овладяване на разходите за живот. Още по-голямо е недоволството от политиката му по отношение на горивата, чиито цени са преминали границата от 4 долара за галон. Почти трима от всеки четирима избиратели дават отрицателна оценка на действията на администрацията в тази област. Войната с Иран също се оказва сериозен политически проблем за Тръмп. Според проучването 65% от избирателите не подкрепят начина, по който той управлява конфликта.

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Тези нагласи поставят под въпрос едно от традиционните предимства на републиканците – доверието в способността им да управляват икономиката. Демократите вече имат преднина от 15 процентни пункта по въпроса коя партия може по-успешно да се справи с високите разходи за живот. При икономическата политика като цяло преимуществото им е 8 пункта.

През последната година демократите са подобрили позициите си сред мъжете, младите американци и избирателите от латиноамерикански произход. Част от хората, подкрепили републиканския кандидат преди две години, сега заявяват намерение да гласуват за неговите политически противници.

Въпреки благоприятните национални резултати Демократическата партия е изправена пред сериозно предизвикателство в опита си да възстанови контрола си над Сената. За да постигнат тази цел, демократите трябва да спечелят места в щати, които традиционно подкрепят републиканците. Сред тях са Тексас, Айова, Аляска и Охайо, където Тръмп постигна убедителни победи през 2024 г.

Все пак допитването отчита съществена промяна в начина, по който американците възприемат двете основни политически сили.

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Въпреки рекордно ниския си общ рейтинг американският президент продължава да се радва на силна подкрепа сред привържениците на собствената си партия. Общо 82% от републиканските избиратели одобряват работата му, включително основни елементи от политиката му като митата и действията във връзка с войната с Иран. Част от тях приемат, че икономическите мерки на администрацията могат да доведат до краткосрочно поскъпване, но вярват, че в дългосрочен план резултатите ще бъдат положителни.

Редактор: Цветина Петкова