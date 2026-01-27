Одобрението на американците за имиграционната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп е спаднало до най-ниското си ниво от завръщането му в Белия дом, показва ново социологическо проучване на Reuters/Ipsos. Мнозинството от анкетираните смятат, че предприетите от администрацията мерки срещу имиграцията са прекалено крайни.

Едва 39% от американците одобряват начина, по който Тръмп се справя с имиграцията, спрямо 41% по-рано този месец, докато 53% изразяват неодобрение, показват данните от проучването. В седмиците след встъпването му в длъжност през януари имиграцията беше по-силна страна за популярността на президента — през февруари 50% одобряваха политиката му, а 41% не я подкрепяха.

Висш служител на Граничния патрул и неговите агенти напускат Минеаполис

Последното проучване на Reuters/Ipsos показва, че общият рейтинг на одобрение за Тръмп е спаднал до 38% — най-ниското ниво за настоящия му мандат, изравнявайки се с предишния минимум и намалявайки от 41% в предходното проучване, проведено на 12–13 януари.

Тръмп спечели президентските избори през 2024 г. с обещание за безпрецедентно увеличаване на депортациите. Оттогава маскирани имиграционни служители, често екипирани с тактическа военна екипировка, се превърнаха в обичайна гледка в цялата страна. В редица градове, включително Минеаполис, избухнаха протести срещу тези мерки.

Около 58% от участниците в проучването заявяват, че агентите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) са отишли „твърде далеч“ в действията си. Едва 12% смятат, че мерките не са достатъчно строги, а 26% ги определят като „точно премерени“. Почти девет от всеки десет демократи са на мнение, че ICE е прекрачила границата, в сравнение с двама от десет републиканци и шест от десет независими избиратели.

След второто убийство в Минеаполис: Въпреки ниските температури протестите продължават

Разпространяващите се в социалните мрежи видеоклипове от сблъсъците предизвикаха безпокойство сред републиканските законодатели, които и без това са изправени пред нарастващо недоволство на избирателите заради високите цени в навечерието на междинните избори през ноември. Тогава ще се решава контролът над Конгреса и повечето губернаторски постове в страната.

Водещ републикански кандидат за губернатор на Минесота, Крис Мейдъл, се оттегли от надпреварата в понеделник, заявявайки, че твърдата имиграционна политика е стигнала твърде далеч и е направила победата на републиканец невъзможна.

Тръмп обвини демократите за смъртоносните инциденти, но в понеделник прие по-помирителен тон, като заяви, че е „на сходна вълна“ с демократичния губернатор на Минесота Тим Уолц. По думите му двамата са провели „много добър разговор“.

Редактор: Цветина Петкова