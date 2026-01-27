Висшият служител на Граничния патрул Грегъри Бовино и част от неговите агенти ще напуснат Минеаполис във вторник и да се върнат в съответните си сектори, съобщи CNN. Така на заден план остава ключова фигура в имиграционната кампания на администрацията на Доналд Тръмп.

Решението идва, след като президентът обяви, че изпраща т.нар. „граничен цар“ на Белия дом Том Хоман в Минеаполис след фаталната стрелба в събота, при която загина американски гражданин. От Белия дом съобщиха, че се очаква именно Хоман да поеме управлението на операциите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в града.

Министерството на вътрешната сигурност е спряло достъпа на Бовино до неговите профили в социалните мрежи с незабавен ефект. През уикенда той влезе в онлайн конфликти със законодатели, като отговаряше на техни публикации в платформата X относно стрелбата.

Един от официалните представители определи решението за напускането на Бовино като „взаимно“. Част от агентите на Граничния патрул ще останат в Минеаполис.

Вътрешни напрежения и противоречия около ролята на Бовино

Според високопоставен служител, още в неделя следобед висши представители на администрацията са започнали да обсъждат изтеглянето на Грегъри Бовино от Минесота.

Сътрудници в администрацията са били допълнително раздразнени, след като министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем нарече Алекс Прети „вътрешен терорист“ и го обвини, че е размахвал законно притежаваното си оръжие — твърдение, което не е било подкрепено с доказателства.

По време на брифинг в понеделник прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит се дистанцира от определението „вътрешен терорист“, като заяви, че това не е позиция, лично заета от президента Тръмп. Тя не потвърди пряко, че Бовино напуска Минесота, но подчерта, че Том Хоман ще бъде „основната точка за контакт на място в Минеаполис“, докато Бовино ще „продължи да ръководи“ операциите на агенцията на национално ниво. По-късно говорителят на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин написа в X, че Бовино „не е освободен от задълженията си“ и остава „ключова част от екипа на президента“.

Редактор: Цветина Петкова