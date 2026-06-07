Серия от земетресения разтърси гръцкия остров Евия, разположен североизточно от Атина. Епицентърът на сеизмичната активност е бил в северната и централната част на острова, където са отчетени и материални щети.

Сред засегнатите райони е и туристическата зона, където в този момент се намира група български туристи. Те разказват, че са пристигнали на острова малко след земетресенията и са заварили обстановка на засилено напрежение, но без паника сред местните жители.

Сериозни щети и срутена сграда: Серия от силни земетресения разтърси гръцки остров (ВИДЕО)

Според техните думи първоначалната информация за трусовете е достигнала до тях още преди пристигането, което им е помогнало да бъдат по-предпазливи при пътуването и настаняването.

„Всички тук са спокойни, няма абсолютно никакви щети. Хората казаха, че са свикнали със земетресенията. Тук е сеизмичен район и често се случват. С автобус пътувахме и не сме усетили абсолютно нищо. Дори не знам дали се вижда на камерата. Хората в момента плажуват - и на басейна, и на плажа. Съвсем нормална и спокойна е обстановката“, обясни Александра Нинова.

Всички тук са спокойни, няма абсолютно никакви щети. Хората казаха, че са свикнали със земетресенията. Тук е сеизмичен район и често се случват. С автобус пътувахме и докато пътувахме не сме усетили абсолютно нищо. Дори не знам дали се вижда на камерата. Хората в момента плажуват – и на басейна, и на плажа. Съвсем нормална и спокойна е обстановката.

Въпреки сеизмичната активност, туристическият живот на острова постепенно се възстановява, а местните власти продължават огледите на засегнатите участъци.

Припомняме, че първият трус бе регистриран малко преди 13:00 часа и е с магнитуд 4,8 по Рихтер, на дълбочина около 5 километра. Само няколко минути по-късно последва по-силен втори трус с магнитуд 5,2, който е бил на около 10 километра дълбочина.

По данни на местните власти няма пострадали хора, но са нанесени щети по инфраструктурата. Засегнати са основно пътни участъци, където вследствие на трусовете са се образували свлачища и частични разрушения.

Редактор: Цветина Петкова