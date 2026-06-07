Силно земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер е регистрирано на гръцкия остров Евия. Трусът е бил усетен и в столичния район на Атика, съобщават сеизмологичните служби.

По данни от автоматичната система на Геодинамичния институт, земетресението е станало в 12:58 часа. Епицентърът е бил на около 6 километра югозападно от селището Прокопи в Евия, а дълбочината му е едва 5 километра, което обяснява силното му усещане в района.

Серия от земетресения на гръцкия остров Евия

Само няколко минути по-късно е регистриран нов, още по-силен трус. В 13:02 часа земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер е ударило района, на около 2 километра източно-югоизточно от Прокопи, отново на плитка дълбочина от 5 километра, сочат данните на института.

След основните трусове са последвали и вторични земетресения, като сеизмичната активност се е разпростряла към районите на Мантуди и Лимнионa. Според експерти серията от земетресения показва активизиране на локален сеизмичен разлом.

Земетресение близо до Атина

Местните власти съобщават за сериозни материални щети. В изявление за гръцки медии, кметът на община Мантуди - Лимни - Агия Анна, Георгиос Цапурниотис, посочи: „Има много сериозни щети по сгради, на същите места, където имаше проблеми и миналата година – Прокопи и Дафноуса. В Дафноуса се срути сграда. Няма данни за пострадали, но щетите са значителни“.

Той допълва, че вече са изпратени екипи за оценка на разрушенията и се работи в координация с Министерството на климатичната криза и гражданската защита на Гърция.

От страна на властите, генералният секретар на министерството, Никос Папаеустафиу, съобщава, че полицията и пожарната служба вече извършват проверки на място, заедно с местните структури за гражданска защита.

Ισχυροί σεισμοί καταγράφηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (07/06) στην Εύβοια ενώ έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί κ στην Αττική

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού των 4,8 Ρίχτερ εντοπίζεται 5 χλμ νότια του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 5χλμ#meganews #megatv #Σεισμος pic.twitter.com/LFqpFSa8yn — MEGA News (@megatvcomnews) June 7, 2026

Земетресение в Гърция

Междувременно екип от ПАСОК също се насочва към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и щетите.

Според справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), в рамките на няколко минути са регистрирани няколко труса с магнитуд между 3,6 и 5,2 по Рихтер. Първият е бил с магнитуд 4,9 в 12:58 часа, последван от най-силния – 5,2.

Според данните на НИГГГ към БАН земетресенията са с магнитуд 5,3 и 5 по Рихтер.

Редактор: Цветина Петкова